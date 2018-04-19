Смартфон Cubot Power получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Cubot пополнила ассортимент смартфонов моделью Power, главной особенностью которого стал аккумулятор на 6000 мАч. Аппарат также оснастили шестидюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Mediatek Helio P23, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти, 20-Мп основной камерой, объектив которой имеет шесть линз, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Старт продаж Cubot Power ожидается в мае этого года.