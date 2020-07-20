Смартфон Cubot X30 с пентакамерой оценен в $150

Компания Cubot представила смартфон Cubot X30, который может похвастаться интересными характеристиками по низкой цене. Новинку оснастили платформой MediaTek Helio P60, 6,2-дюймовым экраном с разрешением 1080:2310 пикселей, версиями с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной флеш-памяти, а также пентакамерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, макрокамерой и еще двумя модулями, которые здесь, судя по всему, исключительно для количества. Сообщается о светодиодной вспышке и технологиях AI. В качестве операционной системы будет использоваться Android 10. Смартфон появится в продаже 27 июля по цене в 150 и 180 долларов.

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