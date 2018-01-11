Смартфон Doogee BL12000 и его характеристики

Компания Doogee,выпустила новый смартфон бюджетного характера. Что касается автономной работы, то производитель обещает, что благодаря двум аккумулятором по 6000 мАч в режиме ожидания гаджет сможет продержаться 42 дня, а для полной зарядки потребуется всего 4 часа. Кроме этого, устройство можно использовать как внешнюю АКБ для подзарядки других девайсов или в качестве OTG-хоста для подключения компьютерной мыши или жесткого диска.На тыльной панели расположена основная сдвоенная камера (16 + 13 Мп) с фазовым автофокусом и поддержкой портретной съемки с эффектом боке.Стоимость смартфона 210 долларов.