Защищенный смартфон Doogee S68 вышел в продажу

2019-11-18, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Doogee S68; [22]
Сегодня в продажу поступил смартфон Doogee S68 с реверсивной беспроводной зарядкой. Смартфон характеризуется 5,99-дюймовым дисплеем, памятью UFS 2.0, основной камерой с тремя модулями основной из которых на 21 Мп, дактилоскопом, функцией распознавания лица, батареей на 6300 мАч и Android 9 Pie. Смартфоны Doogee S68 и S68 Pro получили поддержку 10-Вт беспроводной зарядки, а также 5-Вт реверсивную беспроводную зарядку. Объем памяти составляет 4/64 ГБ у S68 и 6/128 ГБ у S68 Pro. Смартфон Doogee S68 Pro обойдется в $229,99. Цена смартфона с меньшим объемом памяти пока не известна.


Комментарии и отзывы Doogee S68
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