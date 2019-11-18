Защищенный смартфон Doogee S68 вышел в продажу

Сегодня в продажу поступил смартфон Doogee S68 с реверсивной беспроводной зарядкой. Смартфон характеризуется 5,99-дюймовым дисплеем, памятью UFS 2.0, основной камерой с тремя модулями основной из которых на 21 Мп, дактилоскопом, функцией распознавания лица, батареей на 6300 мАч и Android 9 Pie. Смартфоны Doogee S68 и S68 Pro получили поддержку 10-Вт беспроводной зарядки, а также 5-Вт реверсивную беспроводную зарядку. Объем памяти составляет 4/64 ГБ у S68 и 6/128 ГБ у S68 Pro. Смартфон Doogee S68 Pro обойдется в $229,99. Цена смартфона с меньшим объемом памяти пока не известна.