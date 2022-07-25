Смартфон Doogee S89 Pro появился в продаже

Компания Doogee дала старт продажам защищенного смартфона S89 Pro, который оценен в 240 долларов для первых покупателей. Напомним, что новинку оснастили защитой по стандарту MIL-STD-810H и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, однокристальной системой MediaTek Helio P90, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,55-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, аккумулятором ёмкостью 12000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной на 15 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 20 (камера ночного видения) и 8 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и ОС Android 12 «из коробки».