Смартфон Doogee S96 Pro порадовал обзорщиков

В последнее время многие пользователи стали чаще обращать свое внимание на смартфоны с защищенным корпусом, так как это отличная возможность получить не просто устройство на каждый день, а настоящий танк. Например, Doogee S96 Pro попал на обзор к первым представителям СМИ, и те отметили повышенную прочность корпуса. Такой смартфон можно легко уронить на бетон, при этом не будет никаких проблем с дисплеем или системой камер, не будет замерзать устройство на морозе и так далее. Конечно, за всю эту защиту пользователь платит довольно толстым корпусом, который не каждому понравится — он действительно толстый и крупный, больше, чем обычные смартфоны. Но если вам нужна именно защита, то стоит обратить своё внимание на Doogee S96 Pro.