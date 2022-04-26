Смартфон Doogee S98 Pro выпустят в июне

Компания Doogee объявила о том, что смартфон S98 Pro с камерой ночного видения станет доступен для покупки в начале июня. По предварительным данным, смартфон оснащается основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX582), 20 Мп (камера ночного видения на сенсоре Sony IMX350) и тепловизионной камерой неизвестного разрешения, селфи-камерой на 16 Мп (датчик Samsung S5K3P9SP), 6,3-дюймовым ЖК-экраном с разрешением FullHD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, предустановленной ОС Android 12, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт зарядки и беспроводной на 15 Вт, защитой от пыли и воды IP68/69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810G и NFC.