Смартфон Doogee X96 получил батарею на 5400 мАч

Компания Doogee пополнила ассортимент смартфонов моделью Doogee X96, которая станет доступна для предварительного заказа 11 октября. Новинку оснастили корпусом массой 198 граммов и толщиной 9,7 мм, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, 6,52-дюймовым дисплеем с соотношение сторон 20:9 и разрешением 720:1600 пикселей, селфи-камерой разрешением 5 Мп, 8-ядерной 28-нанометровой платформой Unisoc C9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти до 256 ГБ, дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной операционной системы Android 11 Go.