Смартфон Elephone PX получит выдвижную двойную камеру

Компания Elephone объявила о том, что смартфон Elephone PX будет выпущен 4 декабря. Новинка оснащается сдвоенной выдвижной фронтальной камерой, 6,34 дюймовым дисплеем с разрешением HD+, процессором MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с датчиками на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором емкостью 3500 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Вероятно, цена смартфона будет объявлена на презентации.