Смартфон Eluga Ray 550 и его характеристики

Компания Panasonic выпустит во второй половине года не дорогой смартфон. Предусмотрены модули Bluetooth v4.1, Wi-Fi, 4G VoLTE и GPS/ A-GPS, порт Micro-USB, а также 8- и 13-мегапиксельная камеры и FM-радио. Объемы ОЗУ и встроенной памяти составляют 3 и 32 Гб соответственно (поддержка карт памяти до 128 Гб), а емкость АКБ – 3250 мА/ч. Бюджетная модель получила поддержку Arbo. Речь идет о персональном помощнике, позволяющем анализировать особенности эксплуатации аппарата, частоту запуска различных приложений и т. д., чтобы впоследствии подстраивать смартфон под конкретного пользователя.О стоимости пока не известно.