Смартфон Energizer E500S c 4G оценен в 100 евро

Компания Avenir Telecom представила ультрабюджетный смартфон Energizer E500S, который будет стоить в Европе 70 евро. Новинку оснастили пятидюймовым дисплеем с разрешением 480:854 пикселей, прикрытый защитным стеклом, четырехъядерным процессором Mediatek MT6580M с частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-400MP2, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 2000 мАч, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, а также поддержкой сетей четвертого поколения. Габариты устройства равны 139.8:71.5:8.6 мм, а масса – 127 г. В качестве операционной системы здесь используется Android Oreo Go Edition. Также в продаже имеется версия Energizer E500 за 70 евро, в которой нет поддержки 4G.