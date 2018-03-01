Смартфон Energizer Hardcase H590S получил АКБ на 5800 мАч

2018-03-01, Автор - Татьяна Шмелева; [107]
Состоялся дебют 5,9-дюймового смартфона Energizer Hardcase H590S, который обладает разрешением 2160 * 1080 точек. За производительность аппарата Energizer Hardcase H590S отвечает восьмиядерный процессор MediaTek MT6763 с тактовой частотой 2 ГГц и имеет на борту 6 Гбайт оперативную память. Флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD. За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Corning Gorilla Glass 3. Смартфон получил две сдвоенные камеры. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 5800 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Продажи устройства Energizer Hardcase H590S планируются на третий квартал нынешнего года.


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