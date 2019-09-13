Смартфон Fairphone 3 получил 10 из 10 баллов за ремонтопригодность

Кажется, ремонтники из iFixit нашли свой смартфон мечты – им стал недавно представленный модульный аппарат Fairphone 3. По шкале ремонтопригодности новинка получили максимальные десять баллов. Ранее подобный результат покорялся лишь одному смартфону, и это… Fairphone 2. При этом характеристики устройства не впечатляют: 5,7-дюймовый дисплей Full HD+, процессором Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти, основная камера на 12 Мп, фронтальная камера на 8 Мп, аккумулятор на 3000 мАч, поддержка быстрой зарядки, адаптеры Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, а также модем 4G. Плата за модульность и простую замену компонентов – 450 долларов.