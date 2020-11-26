Смартфон Fujitsu Arrows NX9 F-52A получил OLED-дисплей

Японская компания Fujitsu представила смартфон Arrows NX9 F-52A, который оценен в 729 долларов на домашнем рынке. Новинка оснащается 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, поддержкой сетей 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 16 Мп,ттройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, стеклянной задней панелью, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, 3,5-мм разъёмом для наушников, аккумулятором ёмкостью 3600 мАч и предустановленной операционной системой Android 10.

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