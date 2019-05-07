Смартфон Google Pixel 3a рассекретили перед анонсом

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился качественными рендерами и подробными спецификациями смартфона Google Pixel 3a, который будет представлен уже сегодня. Итак, смартфон оснастили 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, соотношение сторон 18:9 и поддержкой режима Always-on Display, аккумулятором на 3000 мАч, 4 ГБ оперативной и 64 Г Б флеш-памяти, восьмиядерным процессором Snapdragon 670, основной камерой с датчиком разрешением 12,2 Мп и оптикой с апертурой F/1,8, 8 Мп фронтальной камерой с объективом со светосилой F/2,0 и углом обзора 84°. Размеры смартфона равны 151,3:70,1:8,2 мм, а масса – 147 г. Дизайн, если верить изображениям, ни капли не изменился по сравнению с Google Pixel 3.