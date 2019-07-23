Смартфон Google Pixel 4 получит модуль для распознавания лиц

Недавно стало известно о том, что смартфоны Google Pixel 4 получат неизвестный модуль над экраном. Предполагалось, что это может быть мини-радар для бесконтактного управления, датчик для технологии в духе Apple True Tone или система распознавания лица. Кажется, верным оказался последний вариант. Как сообщают источники, по улицам Нью-Йорка бродят работники Google, предлагающие людям просканировать свое лицо смартфоном Google. При этом смартфон заключен в громоздкий чехол (дабы не слить дизайн), а сотрудники в открытую говорят, что собирают данные для улучшения системы разблокировки по лицу в смартфонах нового поколения. Кстати, участников поощряют подарочной пятидолларовой картой Amazon или Starbucks.