Смартфон Google Pixel 4 уже стал героем обзора

2019-06-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 4 ; [137]
В прошлом году флагманский смартфон Google Pixel 3 стал героем грандиозной утечки – живые фото и видео с распаковкой появились в сети за несколько месяцев до выхода. Кажется, история повторяется. Профильный ресурс опубликовал скриншоты из видеообзора Google Pixel 4, официальный выход которого ожидается только в октябре этого года. Отметим вырез в углу экрана для сдвоенной фронтальной камеры, сдвоенную основную камеру и довольно широкую нижнюю рамку. Остальные подробности узнаем после выхода первого обзора.


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