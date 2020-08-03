Смартфон Google Pixel 4a представлен офицально

Компания Google наконец-то официально представила смартфон среднего уровня Pixel 4a, первые слухи о котором появились много месяцев назад. Новинку оснастили «чистой» операционной системой Android 10, 5,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 12 Мп, модулем шифрования Titan M, аккумулятором ёмкостью 3140 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18-Вт, стереодинамиками, а также корпусом массой 147 грамм и размерами 144:69,4:8,2 мм. В глобальную продажу смартфон поступит ближе к концу года по цене в 350 долларов.

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