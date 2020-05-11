Смартфон Google Pixel 4a задержится до июня

Сетевые источники поделились подробностями о дате выхода смартфона Google Pixel 4a, который станет доступной версией четвертого поколения «пиксельфонов». Если раньше релиз устройства ожидался в мае, то на днях Google перенес дебют на первую неделю мая. По предварительным данным, смартфон оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 730, 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом.