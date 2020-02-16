Смартфон Google Pixel 5 XL появился на изображениях

2020-02-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Google Pixel 5 XL; [98]
В просторах интернета и социальных сетях появилась информация, что компания Google работает над новым поколением смартфона Pixel. Американский блогер Джон Проссер раздобыл изображение старшей версии Google Pixel 5 XL.

Судя изображению, смартфон оснастят тройной основной камерой, кнопки регулировки громкости на правой боковой грани и белую кнопку питания. Внутри смартфона скорее всего разместят новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в поддержкой сети пятого поколения (5G). Больше к сожалению информации о смартфоне нет, и ждать анонса в ближайшее время не стоит.

Комментарии и отзывы Google Pixel 5 XL
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor