Смартфон Google Pixel 5 XL появился на изображениях

В просторах интернета и социальных сетях появилась информация, что компания Google работает над новым поколением смартфона Pixel. Американский блогер Джон Проссер раздобыл изображение старшей версии Google Pixel 5 XL.

Судя изображению, смартфон оснастят тройной основной камерой, кнопки регулировки громкости на правой боковой грани и белую кнопку питания. Внутри смартфона скорее всего разместят новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в поддержкой сети пятого поколения (5G). Больше к сожалению информации о смартфоне нет, и ждать анонса в ближайшее время не стоит.