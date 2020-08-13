Смартфон Google Pixel 5 будет оснащен мобильным процессором Snapdragon 765G

Google Pixel 5 станет новым смартфоном компании, так как Google уже сняла с производства смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Pixel 5 получит небольшие улучшения по сравнению с предшественником.

Смартфон будет оснащен мобильным процессором Snapdragon 765G, который менее производительнее, чем процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus. Смартфон будет дешевле, чем Pixel 4 и займет средний ценовой сегмент. Также стало известно, что новинка получит 8 Гб оперативной памяти по сравнению с 6 Гб как на Pixel 4 и Pixel 4 XL. Pixel 5 будет иметь универсальную конфигурацию, которая должна привлечь большинство клиентов, желающих испытать стандартный Android. Когда состоится официальный анонс смартфона компания не объявила.