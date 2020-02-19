Смартфон Google Pixel 5 показали на рендерах

Профильное издание издание 9to5Google обнаружило в тестовой версии Android 11 упоминание о флагманских смартфонах Google Pixel 5. Ранее стало известно, что поисковый гигант готовит три новые модели: стандартную Google Pixel 5, крупную Google Pixel 5 XL и более доступную Google Pixel 4a, выход которой ожидается в ближайшие месяцы. Судя по новому рендеру, в Google серьезно изменили дизайн задней панели – теперь блок основной камеры имеет весьма нестандартную форму. О Pixel 5 и Pixel 5 XL также известно то, что они получат топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865 и предустановленную операционную систему Android 11. Официальный дебют должен состояться в октябре 2020.