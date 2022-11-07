Смартфон Google Pixel 6a вышел в России

Отечественный ритейлер DNS дал старт российским продажам смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6a, которые были завезены в страну в рамках параллельного импорта. Google Pixel 6a оценен в 30 тысяч рублей, а Google Pixel 6 – в 39 тысяч рублей.

Напомним, что выпущенный в мае этого года Pixel 6a характеризуется фирменным процессором Tensor, как в Pixel 6 и 6 Pro, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 12 Мп и 12 Мп, 6,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4410 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, разъемом USB-C 3.1, стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, габаритами 152,2:71,8:8,9 мм и массой 178 граммов.
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