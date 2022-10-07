Смартфон Google Pixel 7 оценен в $600

Компания Google представила смартфон Pixel 7, который первым в мире получил предустановленную операционную систему Android 13. Новинку также оснастили фирменным процессором Tensor G2, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, чипом Titan M2, защитой от пыли и воды (степень IP68), батареей ёмкостью 4355 мАч, фронтальной камерой на 10,8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Смартфон станет доступен для покупки 13 октября по цене от 600 долларов или 650 евро в зависимости от региона продаж.