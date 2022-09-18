Смартфон Google Pixel 7 получит слабый процессор?

Один из заслуживающих доверия инсайдеров поделился подробностями о флагманских смартфонах Google Pixel 7 и 7 Pro, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что устройства получит фирменную платформу Tensor G2 с двумя ядрами Cortex-X1, двумя Cortex-A76 и четырьмя Cortex-A55. Предыдущие поколение смартфонов оснащалась такой же конфигурацией. Единственное, что изменится, это тактовая частота – на 100 МГц больше для ядер Cortex-A76 и 50 МГц для Cortex-X1. В бенчмарке Geekbench новая SoC оказывается всего на 10% производительнее, чем нынешнее поколение. Однако переход на 4-нанометровый техпроцесс позволит повысить энергоэффективность. Также сообщается о новом GPU Mali-G710 вместо Mali-G78 MP20, новом TPU и различных второстепенных блоках. Так или иначе, Tensor G2 будет сильно уступать в мощи новым SoC от Qualcomm и MediaTek, отмечает источник.