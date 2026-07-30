Смартфон HMD Asha 305 получит 5-дюймовый экран

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне HMD Asha 305, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят новой операционной системой Pulse OS (вероятно, прошивка на базе Android), 5-дюймовым экраном с разрешением 854:480 точек, селфи-камерой на 2 Мп, основной камерой разрешением 2 Мп, корпусом с габаритами 147:71,5:10,2 мм, однокристальную систему Unisoc T137 с тактовой частотой до 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 2500 мАч, поддержкой 5-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников и режимом точки доступа Wi-Fi. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.