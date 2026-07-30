Смартфон HMD Asha 305 получит 5-дюймовый экран

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне HMD Asha 305, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят новой операционной системой Pulse OS (вероятно, прошивка на базе Android), 5-дюймовым экраном с разрешением 854:480 точек, селфи-камерой на 2 Мп, основной камерой разрешением 2 Мп, корпусом с габаритами 147:71,5:10,2 мм, однокристальную систему Unisoc T137 с тактовой частотой до 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 2500 мАч, поддержкой 5-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников и режимом точки доступа Wi-Fi. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.

Infinix Note 60 Pro вышел в новых расцветках…
Компания Infinix представила новые расцветки для смартфона Note 60 Pro, которые получили названия Mist Ti…
Смартфон Sony Xperia 1 VIII будет стоить 1870 евро …
В каталоге Amazon Germany появилась страница флагманского смартфона Sony Xperia 1 VIII, который еще не бы…
В сеть слили характеристики Redmi 17 5G…
Смартфон Redmi 17 5G был замечен сразу в двух сертификационных базах данных, одна из которых подтвердила …
BOE выпустит экраны для Galaxy S27…
Появился новый отчёт из Кореи, согласно которому китайская компания BOE активно пытается войти в цепочку …
Red Magic 11S Pro показали на пресс-рендерах …
Компания Red Magic опубликовала изображения игрового смартфона Red Magic 11S Pro, который будет представл…
Представлен телефон Nokia 200 4G…
Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 200 4G, который среди прочего получи…
Смартфон OPPO Reno 15A оценили в 400 долларов …
Компания OPPO выпустила на дебютный японский рынок смартфон Reno 15A, который базируется на 4-нанометрово…
Samsung Galaxy S26 FE получит 45-Вт зарядку …
В базе данных регулятора UL Demko обнаружились сведения о субфлагманском смартфоне Samsung Galaxy S26 FE,…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor