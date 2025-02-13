Смартфон HMD Aura² оценен в 105 долларов

Компания HMD пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью HMD Aura², которая работает под управлением операционной системы Android 14 Go. Новинка характеризуется 6,52-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1280:576 точек (формат HD+), кадровой частотой 60 Гц и максимальной яркостью 460 нит, 28-нанометровой однокристальной системой UNISOC 9863A с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графикой PowerVR GE8322, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0, портом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Смартфон появится в продаже 13 марта по цене в 105 долларов.

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