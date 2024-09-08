Смартфон HMD Fusion получил модульный дизайн

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Fusion, которая, по словам производителя, получила «модульный дизайн». Впрочем, модульность заключается в сменных чехлах, добавляющих функции беспроводной зарядки, геймпада, повышенной прочности или кольцевой подсветки. Также производитель предоставляет возможность самостоятельной распечатки чехлов на 3D-принтере с помощью официальной инструкции.

Сам смартфон оснащается 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 c тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, полупрозрачным пластиковым корпусом, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 50 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (электронная стабилизация и ночной режим съемки в формате RAW) и 2 Мп (замер глубины сцены), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Цена смартфона на европейском рынке составляет 250 евро.
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