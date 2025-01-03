Смартфон HMD Key оценили в 73 доллара

Компания HMD пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью HMD Key, которая уже появилась в продаже в Великобритании по цене в 59 фунтов стерлингов или около 73 долларов. Новинка получила 6,52-дюймовый LCD-экран с разрешением 576:1280 точек и пиковой яркостью 460 нит, фронтальную камеру на 5 Мп, основную камеру разрешением 8 Мп, 28-нанометровый 4-ядерный процессор Unisoc 9832E с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку 10-Вт зарядки, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP52, 3,5-мм аудиогнездо, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, а также предустановленную операционную систему Android 14 (Go Edition), адаптированную под малопроизводительные устройства.