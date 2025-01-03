Смартфон HMD Key оценили в 73 доллара

Компания HMD пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью HMD Key, которая уже появилась в продаже в Великобритании по цене в 59 фунтов стерлингов или около 73 долларов. Новинка получила 6,52-дюймовый LCD-экран с разрешением 576:1280 точек и пиковой яркостью 460 нит, фронтальную камеру на 5 Мп, основную камеру разрешением 8 Мп, 28-нанометровый 4-ядерный процессор Unisoc 9832E с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку 10-Вт зарядки, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP52, 3,5-мм аудиогнездо, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, а также предустановленную операционную систему Android 14 (Go Edition), адаптированную под малопроизводительные устройства.

Redmi Turbo 4 показали на рендере …
Китайские источники опубликовали первое изображение смартфона Redmi Turbo 4, релиз которого ожидается в н…
OnePlus 13R засветился в базе данных регулятора…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона OnePlus 13R, который еще не был представл…
iQOO Neo 10 получит батарею на 6100 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Neo 10, который еще…
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y29 5G…
Компания Vivo представила недорогой смартфон Y29 5G, который основан на 6-нанометровой однокристальной си…
ZTE Blade V70 получил 8 ГБ оперативной памяти …
Компания ZTE пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Blade V70, которая работает под управлени…
Стала известна цена Realme Neo7…
Компания Realme объявила, что цена смартфона Realme Neo7 не превысит 2500 юаней или около 344 долларов. Р…
Vivo X200 Pro и Pro mini показали на пресс-рендерах…
Компания Vivo опубликовала изображения смартфонов Vivo X200 Pro и Pro mini, которые будут представлены в …
Oppo Find X8 Ultra получит дюймовый сенсор камеры…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках основной камеры в …
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor