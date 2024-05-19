Смартфон HMD MEMES получит яркие расцветки

Сетевые источники сообщают, что компания HMD готовит к выходу смартфон HMD MEMES, который будет выделяться яркими расцветками корпуса. Отмечается, что перед нами современная реинкарнация культового Nokia N9. Смартфону приписывают наличие AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, платформы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, тройной основной камеры с главным модулем на 108 Мп и оптической стабилизацией изображения, селфи-камеры разрешением 32 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, стереодинамиков, 3,5-мм гнезда наушников, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, поддержкой NFC и подэкранным дактилоскопом. Релиз устройства ожидается в июле.