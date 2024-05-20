Смартфон HMD Pulse+ Business Edition получил сменную батарею

Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью Pulse+ Business Edition, которая ориентирована на бизнес-сегмент. Аппарат предлагает корпоративным пользователям возможность блокировки сети, шифрования контактной панели и услугу HMD Firmware-Over-The-Air (FOTA) для управления и обновления приложения на нескольких гаджетах одновременно.

Смартфон также характеризуется 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1612:720 пикселей, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп, сменной батареей QuickFix ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB-C 2.0, 3 годами гарантии и 5 годами обновлений безопасности, корпусом массой 187 граммов и толщиной 8,45 мм, однокристальной системой Unisoc T606, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также возможностью самостоятельного ремонта благодаря партнерству с iFixit. Цена Pulse+ Business Edition составляет 200 евро.