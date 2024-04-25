Смартфон HMD Pulse Pro получил 50-Мп фронтальную камеру

Компания HMD, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, представила модели HMD Pulse, Pulse Plus и Pulse Pro. Старшая модель характеризуется 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606, 6,65-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, предустановленной ОС Android 14, батареей ёмкостью 5000 мАч, фронтальной камерой на 50 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, а также поддержкой 20-Вт быстрой зарядки.

Базовая модель отличается 8-Мп селфи-камерой, одинарной 13-Мп тыльной камерой и поддержкой проводной зарядки на 10 Вт. Plus-модель отличается от базовой лишь 50-Мп одинарной камерой. Смартфоны оценены в 140, 160 и 180 евро соответственно.