Смартфон HMD Rise оценили в 110 долларов Компания HMD пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью HMD Rise, которая среди прочего получила батарею ёмкостью 5000 мАч. Новинку также оснастили 6,517-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, древним 28-нанометровым процессором Unisoc 9863A с тактовой частотой до 1,6 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, 3,5-мм аудиогнездом для наушников, предустановленной операционной системой Android 16 Go Edition и поддержкой 10-Вт проводной зарядки и тремя расцветками корпуса. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 110 долларов. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 14:13 . HMD Rise

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