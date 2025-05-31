Смартфон HMD Skyline 2 GT получит яркий экран

Инсайдер поделился подробностями о смартфонах HMD Skyline 2 и Skyline 2 GT, которые еще не были представлены официально. Итак, базовой модели приписывают наличие 6,55-дюймового pOLED-экрана с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1200 нит, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, тройной основной камеры с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп и 50 Мп, селфи-камеры разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой зарядки мощностью 33 Вт, поддержки магнитной зарядки Qi2 и стереодинамиков. HMD Skyline 2 GT будет отличаться дисплеем яркостью 2000 нит, процессором Snapdragon 7 Gen 3, 50-Мп сверхшириком, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67 и двумя дополнительными кнопками.