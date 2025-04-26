Смартфон HMD Skyline 2 выпустят летом

Инсайдер HMD_MEMES сообщает, что компания HMD готовит к выходу второе поколение стильного смартфона Skyline. Релиз модели HMD Skyline 2 ожидается уже в июле этого года – ровно через год после выхода оригинала. Характеристики грядущей новинки пока не раскрываются.

Напомним, что HMD Skyline характеризуется высокой ремонтопригодностью с одним винтом для быстрой замены дисплея или батареи, 6,55-дюймовым экраном pOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1000 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (OIS), 13 Мп (сверхширик) и 50 Мп (4-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч и поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки.