Смартфон HMD View получит 50-Мп камеру с OIS

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне HMD View, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, OLED-экрана с разрешением Full HD+, основной камеры с 50-Мп модулем (поддержка оптической стабилизации), аккумулятора ёмкостью 4700 мАч, от 8 ГБ оперативной памяти, а также черной, серой и красной расцветок. Также производитель готовит к выходу более продвинутую модель HMD Skyline c процессором Snapdragon 7s Gen 2, крупным дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, батареей на 4900 мАч и 108-Мп тыльной камерой.

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