Смартфон HMD XR21 появился в европейской продаже

Компания HMD выпустила в европейскую продажу смартфон HMD XR21, который ранее продавался под названием Nokia XR21. Цена «новинки» составляет 600 евро. Напомним, что аппарат характеризуется прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 5G с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,49-дюймовым ЖК-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и максимальной яркостью 500 нит, батареей ёмкость 4800 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.