Смартфон HONOR 300 получил 100-Вт зарядку

Компания HONOR пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью HONOR 300, которая оценена на домашнем для производителя китайском рынке в 315, 345, 385 и 410 долларов за конфигурации с 8/256, 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,7-дюймовым плоским дисплеем OLED с разрешением 2664:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ-регулированием яркости 3840 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), корпусом толщиной 6,97 мм, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0.
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