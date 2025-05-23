Смартфон HONOR 400 Pro оценили в 800 евро

Компания Honor представила и сразу же выпустила в европейскую продажу смартфон Honor 400 Pro 5G, который стоит немалые 800 евро. Новинку оснастили 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED с разрешением 1.5K, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 5000 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,4 дюйма и оптическая стабилизация), 12 Мп (оптика с углом обзора 112° и автофокусом) и 50 Мп (3-кратное оптическое приближение и OIS), фронтальная камера с модулем разрешением 50 Мп и 3D-сенсором глубины, аккумулятором на 5300 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, ОС Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7.