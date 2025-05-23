Смартфон HONOR 400 Pro оценили в 800 евро

Компания Honor представила и сразу же выпустила в европейскую продажу смартфон Honor 400 Pro 5G, который стоит немалые 800 евро. Новинку оснастили 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED с разрешением 1.5K, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 5000 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,4 дюйма и оптическая стабилизация), 12 Мп (оптика с углом обзора 112° и автофокусом) и 50 Мп (3-кратное оптическое приближение и OIS), фронтальная камера с модулем разрешением 50 Мп и 3D-сенсором глубины, аккумулятором на 5300 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, ОС Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7.

Realme P3 Ultra получит мощный процессор …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme P3 Ul…
Опубликованы новые тизеры CMF Phone 2…
Бренд CMF by Nothing опубликовал новые изображения, посвященные грядущему смартфону CMF Phone 2. Производ…
Redmi Note 14 Pro+ вышел в золотистой расцветке …
Компания Xiaomi выпустила новую версию для глобальной версии смартфона Redmi Note 14. Новинка получила на…
iPhone принёс Apple колоссальную прибыль в 2025 году…
Генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил, что компания демонстрирует уверенные квартальные резу…
Опубликованы примеры фото на Xiaomi Civi 5 Pro…
Компания Xiaomi опубликовала первые примеры фотографий, сделанных на основную и фронтальную камеры смартф…
HONOR MagicBook Pro 16 2025 получил CPU Core Ultra 5 225H…
Компания HONOR объявила о выпуске ноутбука MagicBook Pro 16 2025, который основан на чипах Intel Core Ult…
Qualcomm заказала второе поколение Snapdragon 8 Elite у Sams…
Похоже, компания Qualcomm собирается использовать сразу двух поставщиков для второго поколения флагманско…
OPPO Find X8 Ultra получит 6,82-дюймовый экран …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OPPO Find X8 Ult…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor