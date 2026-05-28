Смартфон HONOR 600 оценили в 46 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона HONOR 600, рекомендованная цена которого составила 46 и 50 тысяч рублей за конфигурации 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. При этом до 30 июня новинку можно будет приобрести со скидкой в 5 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 c тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722, 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2728:1264 точки, пиковой яркостью 8000 нит и частотой обновления 120 Гц, основной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 6.0 и NFC, ИК-портом, корпусом толщиной 7,8 мм и массой около 190 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.
