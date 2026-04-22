Смартфон HONOR 600 оценили в 655 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске смартфона HONOR 600, который основан на 4-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 c тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722. Новинку также оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2728:1264 точки, пиковой яркостью 8000 нит и частотой обновления 120 Гц, основной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 6.0 и NFC, ИК-портом, корпусом толщиной 7,8 мм и массой около 190 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а также предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой MagicOS 10. Цена конфигурации с 12/512 ГБ памяти на дебютном малазийском рынке составляет эквивалент 655 долларов.