Смартфон HONOR Play 10 5G оценили в 205 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью Play 10 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинка также характеризуется 6,8-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 850 нит, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и обратной проводной зарядок, модулем NFC, стереодинамиками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 205 долларов за базовую конфигурацию с 8/128 ГБ памяти.