Смартфон HONOR Power 3 получит 7-дюймовый экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне HONOR Power 3, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 7-дюймового экрана, процессора MediaTek серии Dimensity 8 и аккумулятора ёмкостью более 10000 мАч. Остальные параметры и дата выхода смартфона пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в начале этого года Power 2 оснащается батареей ёмкостью 10080 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц и глобальной яркостью 1800 нит, 4-нанометровым однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500 Elite, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпусом толщиной 7,98 мм и массой 216 граммов.