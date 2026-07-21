Смартфон HONOR Robot Phone будет стоить 2200 долларов

Компания HONOR начала принимать предзаказы на смартфон Robot Phone, открытые продажи которого стартуют в следующем месяце по цене от 2200 долларов. Главной особенностью грядущей новинки станет 4D-механический подвес основной камеры, вращающийся на 360 градусов и отслеживающий лицо пользователя. Уровень стабилизации здесь составил CIPA 5.5. В состав основной камеры вошел 200-Мп главный модуль с оптикой со светосилой F/1.6, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 200-Мп модуль с перископическим телеобъективом. Предполагается, что аппарат также оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовым экраном, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Смартфон iQOO 15T почти полностью рассекречен …
Компания iQOO рассекретила почти все основные параметры флагманского смартфона iQOO 15T, который будет пр…
Смартфон HUAWEI Pura X Max появился в продаже …
Компания HUAWEI выпустила в китайскую продажу складной смартфон Pura X Max, главной особенностью которого…
Google выпустила Gemini Go для доступных смартфонов…
Компания Google объявила о расширении доступности Gemini для бюджетных смартфонов на Android Go Edition —…
Релиз Xiaomi 18 Pro состоится уже в сентябре…
Новые утечки указывают на то, что Xiaomi может представить серию Xiaomi 18 Pro уже в сентябре, сделав её …
Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5800 мАч…
Samsung может перейти на кремний-углеродные аккумуляторы в следующих флагманах, включая Galaxy S27 Ultra.…
Стала известна дата выхода Huawei Mate XT 2 …
Авторитетный информатор SuperDimensional поделился информацией о дате выхода новых флагманских смартфонов…
HONOR X80 Pro Max 5G с АКБ на 11000 мАч появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфон X80 Pro Max 5G, который может похвастаться батареей…
OPPO Reno 16 FS оценили в 650 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок смартфон Reno 16 FS, который основан на 4-нанометровом проце…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor