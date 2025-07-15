Смартфон HONOR X70 5G получил АКБ на 8300 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью X70 5G, которая основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810. Новинка также характеризуется 6,79-дюймовым плоским экраном с разрешением 2640:1200 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, основной камерой с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69, IP68 и IP66, ударопрочной конструкцией, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 7,76 мм и массой 193 граммов, металлической рамкой, двумя стереодинамиками и предустановленной прошивкой MagicOS 9.0 на базе ОС Android 15. Смартфон оценен в Китае от 195 долларов за версию с 8/128 ГБ памяти.