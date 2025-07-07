Смартфон HONOR X70 засветился на фото

Китайский информатор Experience More опубликовал первые живые фото смартфона HONOR X70, который еще не был представлен официально. Отметим наличие плоского экрана, круглого блока основной камеры с металлической окантовкой и плоской боковой рамки корпуса.

Что до технических характеристик, смартфон оснастят 6,79-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c максимальной частотой 2,3 ГГц, графикой Adreno 810 и модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, поддержкой беспроводной зарядки, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти, 50-Мп тыльной камерой с оптической стабилизацией, 8-МП фронтальной камерой, корпусом толщиной 7,7 мм и массой 193 грамма, а также предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0.