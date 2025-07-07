Смартфон HONOR X70 засветился на фото

Что до технических характеристик, смартфон оснастят 6,79-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c максимальной частотой 2,3 ГГц, графикой Adreno 810 и модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, поддержкой беспроводной зарядки, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти, 50-Мп тыльной камерой с оптической стабилизацией, 8-МП фронтальной камерой, корпусом толщиной 7,7 мм и массой 193 грамма, а также предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0.