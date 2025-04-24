Смартфон HONOR X70i оценен в 190 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью HONOR X70i, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080:2412 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц, модемом 5G, одинарной тыльной камерой на 108 Мп с отдельной физической кнопкой для съемки, селфи-камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт, защитой от пыли и влаги согласно степени IP65 и корпусом толщиной всего 7,29 мм. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 190, 235 и 260 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.