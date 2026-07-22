Смартфон HONOR X7e оценили в 18 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR X7e, рекомендованная цена которого составила 18 и 25 тысяч рублей за конфигурации с 128 и 256 ГБ встроенной памяти соответственно. Первые покупатели смогут приобрести новинку за 17 и 20 тысяч рублей.

Смартфон имеет в своем оснащении аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, 6,61-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1010 нит и технологиями Eye Comfort и Dynamic Dimming для защиты зрения, 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G81 Ultra с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, предустановленную оболочку MagicOS 10 на базе ОС Android 16, сдвоенную основную камеру с главным модулем на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, защиту от брызг и пыли по стандарту IP64, корпус толщиной 8,29 мм и массой 207 граммов, разъем USB Type-C и сканер отпечатков пальцев.