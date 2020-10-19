Смартфон HTC Desire 20 Plus оценен в $300

Компания HTC пополнила ассортимент среднеуровневых смартфонов моделью Desire 20 Plus, которая оценена в 300 долларов. Новинку оснастили операционной системой Android 10Я, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 618, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп, 5 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, слотом для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, батареей на 5000 мАч, также корпусом с размерами 164,9:75,7:9 мм и массой 203 г.

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