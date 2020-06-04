Смартфон HTC Desire 20 Pro получит SoC Snapdragon 665

В базе lданных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне HTC Desire 20 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат должен получить восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и без поддержки 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 6,4-6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 400 PPI) и врезанной камерой для селфи, вертикально ориентированную квадрокамеру с выступающей оптикой, дактилоскопический сенсор на задней панели и предустановленную операционную систему Android 10.